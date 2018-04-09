В Кемеровской области дети массово отравились хлором в бассейне

9 апреля 201817:36 (обновлено в 17:50)
В Кемеровской области дети массово отравились хлором в бассейнеЧитайте нас в Telegram
Восемь школьников с признаками отравления поступили в больницу кемеровского города Мыски. У 7-8-летних детей диагностировано отравление хлором. Все отравившиеся тренировались в городском бассейне "Олимпиец".
Организована проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, отмечает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Кузбассу.
Пятеро пловцов вскоре смогут вернуться домой, их состояние не тяжелое, сообщает "Интерфакс". А троим из восьми отравившихся придется задержаться в лечебном учреждении, добавляет ТАСС. Администрации города Мыски и горбольницы от комментариев отказываются.
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