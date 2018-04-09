Трамп не исключил удара по Сирии в ответ на химатаку

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Конфликт в Сирии 21 минута назад
Трамп не исключил удара по Сирии в ответ на химатакуЧитайте нас в Telegram
Во время совещания с членами своей администрации президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность применить силу против Сирии в ответ на информацию о якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Дума.
Как передает "Интерфакс", президент США отметил, что примет решение об этом в течение следующих 24- 48 часов.
Он подчеркнул свою обеспокоенность тем, что в ХХI веке происходят такие шокирующие вещи и пообещал прояснить ситуацию, хотя, по словам Трампа, район предполагаемой химической атаки окружен сирийскими правительственными силами, и оттуда трудно получить информацию.
Американский президент также отметил, что США вскоре выяснят, кто стоял за предполагаемой химической атакой – "Россия, Сирия, Иран или они все вместе".
Ранее шеф Пентагона Джеймс Мэттис не исключил, что США могут применить силу против Сирии после сообщений о якобы примененном в стране химическом оружии.
Данные выступления руководства США начались после того, как в мировой прессе появились сообщения о том, что правительственные войска в Сирии обстреляли позиции боевиков террористических организаций в районе города Дума бочковыми бомбами, в которых могли содержаться химические отравляющие вещества.
Официальный Дамаск опроверг данную информацию. 9 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что военные специалисты из России посетили место предполагаемой химической атаки в Сирии, не обнаружив там следов применения хлора или другого боевого химического вещества.
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