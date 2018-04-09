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Конфликт в Сирии 25 минут назад

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9 апреля 201820:22

Российские военные врачи не нашли следов химического отравления в сирийской Думе

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Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели обследование районов города Дума, где, по сообщениям активистов "Белых касок", якобы было применено химическое оружие. Результаты проверки полностью опровергли эти сообщения.

Военные врачи Центра по примирению враждующих сторон посетили медицинское учреждение города и не обнаружили у находящихся на лечении никаких признаков химического отравления или воздействия отравляющих веществ.

"Все это еще раз доказывает, что никакого химического оружия в сирийском городе Дума, как заявили "Белые каски", не применялось", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В Минобороны считают, что все обвинения "Белых касок" и распространяемые ими фотографии и видео с якобы жертвами химической атаки — не более чем очередная фальшивка и попытка сорвать достигнутое перемирие.

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