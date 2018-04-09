Российский мессенджер ТамТам заблокировали в Иране

Российский мессенджер ТамТам в начале апреля стал популярен у пользователей в Иране, а спустя несколько дней его заблокирован местные власти. Число иранских авторов, работающих в мессенджере, росло чрезвычайно быстро — за несколько дней в ТамТам появилось более 30 тысяч новых каналов. В результате мессенджер вошел в топ-5 мобильных приложений в категории "Коммуникации" в иранском Google Play.

7 апреля власти Ирана заблокировали доступ к ТамТам на всех платформах, но спустя сутки пользователи нашли способы обхода блокировки. Два дня спустя, 9 апреля, аудитория ТамТам полностью восстановилась и продолжила рост.

В феврале 2018 года в ТамТам появился интерфейс на арабском языке и фарси, локализация всех переписок и отображение интерфейса справа налево. После этого ТамТам стал набирать популярность в странах Ближнего Востока, однако регулярно подвергается ограничительным мерам со стороны властей. Помимо блокировки в Иране, к мессенджеру был ограничен доступ в Объединенных Арабских Эмиратах: пользователи этой страны потеряли возможность совершать голосовые и видеозвонки в ТамТам.