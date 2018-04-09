Евгений Поддубный: в случае массированного удара в Сирии, Россия может и ответить

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который в Сирии проводит больше времени, чем дома, выступил в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Он ответил на вопрос ведущего, насколько велики силы коалиции в Сирии для того, чтобы начать полномасштабную войну. Поддубный заявил, что для Сирии, безусловно, сил и средств западной авиационной коалиции достаточно, чтобы нанести массированный удар.

Военкор обратил внимание на один очень важный аспект — российское присутствие в Сирии.

"Если отбросить весь мейнстрим, который идет в западных медиа, понятно, что он не имеет ничего общего с реальностью. Трампу предстоит подумать о том, где так сказать "красная линия", за которой последует неминуемый конфликт непосредственно с российскими военными", — пояснил журналист

"В Сирии российское присутствие — это российские военные советники, которые фактически находятся на территории всей страны. И, по сути, нанося удар по сирийским военным объектам, в любом случае под угрозу попадают и российские военнослужащие. Это та самая "красная линия"... А у России есть силы и средства, чтобы американскую группировку остановить. Если это будет действительно массированный удар, то Россия может и ответить", — заключил Евгений Поддубный.

По требованию России в связи с угрозами миру и международной безопасности созвано экстренное заседание Совбеза ООН. Участники обсудят ситуацию в Сирии. Некоторые СМИ распространили информацию о химической атаке в сирийском городе Дума. Ее жертвами якобы стали около 50 человек. При этом Соединенные Штаты тут же заявили, что в этом виновата Россия. Как считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, против Дамаска и Москвы развернута колоссальная компания. Ее цель — дискредитировать правительство Сирии, а Россию обвинить в том, что она покрывает преступный режим.