Церемония открытия чемпионата мира-2018 будет удобной для зрителей

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин в эфире телепередачи "Футбол России" рассказал о том, что на предстоящем чемпионате мира по футболу будет изменен формат проведения церемонии открытия.

"Церемония открытия чемпионата мира-2018 будет существенно отличаться от тех, которые были на предыдущих турнирах, — приводит слова Сорокина "Россия 24". – Практически принято решение о том, что она будет проводиться ближе к свистку судьи о начале матча, в то время как раньше проводилась до разминки команд. Теперь все будет гораздо компактнее и удобнее для зрителей, не надо будет приходить заранее".

Напомним, что чемпионат мира по футболу стартует 14 июня в Москве на стадионе "Лужники" матчем Россия – Саудовская Аравия. Турнир продлится месяц, а финальный поединок состоится 15 июля.