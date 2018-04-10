Россия призвала Запад вернуться в объективную реальность

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Конфликт в Сирии 10 минут назад
Россия призвала Запад вернуться в объективную реальностьЧитайте нас в Telegram
США ждут тяжелые последствия в случае применения силы против Сирии. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности. Его созвали по требованию нашей страны из-за угрозы глобальной безопасности. Небензя подчеркнул, что руководство США, Великобритании и Франции ведет себя враждебно по отношению к Москве и Дамаску и подталкивает к этому другие страны.
Под ультиматумом Дональда Трампа (президент США обещал в течение двух суток придумать, как пожестче наказать Сирию за выдуманную химатаку) в ООН не дрогнули: по прямой связи из Женевы спецпосланник генсека в лицо американскому постпреду сказал об инциденте в Восточной Гуте то, что Никки Хейли явно не хотела услышать.
"ООН не может самостоятельно проверить или определить ответственных за эту атаку, но мы призываем все стороны продемонстрировать высшую степень сдержанности и предотвратить любую эскалацию или конфронтацию в будущем", — сказал специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
Однако ни Организация Объединенных Наций, ни Совет Безопасности для США — не авторитет. Народ Сирии Америка готова защищать по своему усмотрению, и, видимо, до последнего сирийца.
"Мы находимся на краю опасной пропасти, — считает постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. – Великое зло химоружия использует то, что когда-то объединяло мир, а противодействие находится на пороге становления новой нормы. Международное сообщество не должно этого допустить. Мы выше того, чтобы показывать фотографии мертвых младенцев и призывов к совести. Мы достигли момента, когда мир должен увидеть свершение справедливости. История запомнит это, как момент, когда Совет Безопасности как выполнил свои обязательства, так и продемонстрировал абсолютную и полную неспособность защитить народ Сирии. В любом случае Соединенные Штаты ответят".
Вашингтон в таком случае ждут тяжелые последствия, предупредил коллегу российский постпред РФ при ООН Василий Небензя. Руководителей западных стран никто не уполномочивал брать на себя роль мировых жандармов. Впрочем, и в роль следователей явно не по ним. "Никто из наших западных коллег не хочет слышать и слушать объективную информацию, — подчеркнул постпред России при ООН.- Никто не подвергает никакому сомнению только одну версию произошедшего. Какое там расследование? Зачем оно вам? Вы обвинили Дамаск в химатаке не только до расследования, а до того, как об этом инциденте стало известно. Вас не убеждает информация, которую мы сегодня вам предоставили. Вы этого просто не желаете слышать. Вам же сказали: нет свидетельств применения химоружия вообще! Нет ни следов химии, ни убитых, ни раненых, ни пораженных, никто не обращался в госпитали. Кадры, которые видели, — это очевидно постановка, в которой так преуспели "Белые каски".
Этот киноконвейер фейков ("каски" уже прокалывались, выложив в Сеть ролик с подготовкой съемок одной из серий своего химического сериала) необходим для поддержания хаоса, в который Ближний Восток погрузили геополитические эксперименты Запада. Попытки навести там порядок натыкаются на потоки клеветы и оскорблений.
"Даже во времена холодной войны такого хамства по отношению к моей стране ваши предшественники себе не позволяли, — продолжает Василий Небензя. — Что дальше? Отсутствие у вас внятной стратегии по любому вопросу вызывает недоумение не только у нас. Оно вызывает недоумение у большинства сидящих в этом зале. Просто они не решаются открыто вам его задавать. После вас везде, куда вы заходите, к чему вы прикасаетесь, остается хаос, в мутной воде которого вы стараетесь выловить какую-то рыбу. Но ловятся только рыбы-мутанты".
Провокация в городе Дума очень напоминает прошлогодний инцидент в Хан-Шейхуне. Еще до того, как о нем стали трубить все те же "Белые каски", американские эсминцы "Росс" и "Портер" вышли на огневые позиции в Средиземном море в ударной комплектации. С увеличенным запасом "Томогавков" для атаки на авиабазу Шайрат. Теперь и вовсе погнались сразу за двумя зайцами.
"Субботний фейк из Думы имеет целью в том числе переключить внимание общественности с водевиля о деле Скрипалей, в котором окончательно запутался Лондон, вывалив на Россию ничем не подтвержденные обвинения и выполнив основную задачу — добиться от союзников солидарности в выстраивании антироссийского фронта, — убежден Василий Небензя. — Теперь англичане уходят от прозрачного расследования и конкретных ответов на поставленные вопросы и попутно заметают следы".
Таким путем можно дойти и до того, что газ "Новичок" был доставлен в Солсбери прямиком из Сирии. Иронизируя над разрастающимся абсурдом, Василий Небензя предположил, что британские спецслужбы могли бы решиться и на подобный ход. Говоря же всерьез, наш постпред вновь призвал Запад вернуться в объективную реальность.
Россия предлагает представителям ОЗХО уже сегодня вылететь в Дамаск, чтобы на месте заняться расследованием предполагаемого инцидента в Восточной Гуте. Сирийские власти и российские военные готовы создать экспертам необходимые для работы условия.
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