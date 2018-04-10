Рубль продолжает стремительное движение вниз

Курс евро и доллара на Московской бирже продолжает расти по отношению к рублю. Так, по последним данным с торгов, курс доллара уже перевалил отметку в 62 рубля, а евро – 78.

Как отмечает "Интерфакс", после утренних попыток коррекционного роста против основных резервных валют рубль опять провалился, обновив многомесячные минимумы. В частности, доллар превысил отметку 62 рубля впервые с декабря 2016 года.

Резкое падение рубля по отношению к бивалютной корзине началось накануне, 9 апреля. По мнению экспертов, это объясняется пятничными санкциями в отношении России со стороны США, а также обострившейся ситуацией вокруг Сирии. Как пишут СМИ. В ближайшее время власти США планируют обсудить новые санкции в отношении России, связанные с сообщениями о недавней химической атаке в Сирии.

Снижение отечественного фондового рынка — сейчас одна из самых актуальных тем, которая к тому же станет центральной на "Биржевом форуме", который открылся в Москве. Среди участников — представители финансовых кругов и властей, в частности — глава ЦБ Эльвира Набиуллина, вице-премьер Аркадий Дворкович, министр экономического развития Максим Орешкин. Трансляцию пленарной сессии "Биржевого форума" ведет телеканал "Россия 24".