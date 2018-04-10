Убийца российской модели изменил внешность и стал йогом, но Интерпол его нашел

Задержанный в Индии и экстрадированный в Россию Руслан Саяхов пять лет скрывался от Интерпола. В Башкирии спортсмена-штангиста обвиняют в убийстве модели Веры Фойкиной. Саяхов пытался изменить внешность и даже стал йогом, но это ему не помогло.

В зал суда в Уфе Руслана Саяхова даже не ведут, а подгоняют: напряжение витает в воздухе, и конвоиры спешат так, словно грязно-салатовые стены узкого коридора сейчас сомкнутся.

Однако сам арестант беспечно спокоен. Коротко стриженая голова бывшего борца сверкает ранними залысинами и улыбкой. Подозреваемый пять лет успешно прятался от Интерпола, и только в ноябре прошлого года был, наконец, экстрадирован в Россию. Теперь он уверяет: попался якобы специально, чтобы увидеть маму.

По версии следствия Саяхов расправился со своей бывшей одноклассницей — фотомоделью и участницей реалити-шоу Верой Фойкиной. Он был последним, с кем видели красавицу перед ее исчезновением в октябре 2012 года.

24-летняя Вера отдыхала с компанией в ночном клубе. Когда друзья и подруги отправились по домам, Руслан пригласил ее провести ночь вместе. Домой девушка так и не вернулась.

Ее сестра-близнец Люба потом вспоминала: Саяхов еще в школе был опасен: у него были приступы ярости. Однажды, говорит сестра погибшей, она испытала это и на себе.

Спустя две недели в лесополосе обнаружили обезображенное тело. Опознать Фойкину смогли только с помощью экспертизы ДНК. В первые же дни расследования стало ясно: Руслан может оказаться либо ключевым свидетелем, либо главным подозреваемым.

Вот только задавать вопросы оказалось некому. Хотя на похороны Веры Фойкиной пришло больше ста человек, ее школьного товарища среди них не было.

В день исчезновения девушки Саяхов вместе с приятелями-спортсменами улетел на Гоа. Вскоре штангисты вернулись в Россию, а вот Руслан растворился на просторах Индии.

Во время обыска в его опустевшей квартире нашли следы крови. Затем нашли и предполагаемого сообщника: один из спортсменов признался, что помогал другу избавиться от тела.

Суд принял решение о заочном аресте Саяхова, его объявили в международный розыск.

Нначальник пресс-службы МВД по Башкортостану Максим Родионов рассказывает, что было установлено место нахождения обвиняемого на территории Индии — в Дели. Он был задержан, и компетентными органами Индии было принято решение о его экстрадиции на территорию Российской Федерации.

Хотя задержали Саяхова в Дели, большую часть последних лет он старался жить вдали от больших городов. Отрастил бороду и стал искать просветления. Поселился у Гималайских вершин, в городке Манали, где по легендам жили 360 индийских богов.

Брал уроки йоги и медитации, затем стал преподавать в ашрамах сам. Кстати, вполне успешно: сотни людей из России и других стран специально прилетали посетить занятия русского йогина. А вот в изоляторе, вдали от щедрых клиентов, Руслан не спешит делиться тайными знаниями, да и сам прекратил медитировать. На допросах он продолжает настаивать на своей невиновности.

Что именно могло стать причиной конфликта между бывшими одноклассниками, пока остается только догадываться. Близкие Руслана считают: у Фойкиной якобы произошел эпилептический припадок, а спортсмен пытался спасти девушку: сделал ей отверстие в горле, чтобы она смогла дышать. Модель умерла, он испугался и избавился от тела.

Версия родственников Веры не такая экзотическая. Они считают, что пьяный одноклассник якобы пытался изнасиловать девушку и убил ее в порыве ярости.

"Для чего тогда было сжигать тело? Это же просто любому нормальному человеку понятно: если сожгли, значит, пытались скрыть улики", — говорит отец Веры Фойкиной.

Несмотря на сильные подозрения следователей в безумии предполагаемого убийцы, экспертиза признала гуру медитации вменяемым. Если суд назовет Саяхова виновным, ему грозит до 15 лет в колонии строгого режима.