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10 апреля 201820:21 Александр Билибов

Российские военные не обнаружили следов химической атаки в Сирии

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В Сирию отправляются эксперты Организации по запрещению химического оружия. Их пригласил официальный Дамаск. Сирийские власти призывают убедиться — никакой химатаки в городе Дума не было. Но ещё до прибытия специалистов из Гааги, туда приехали российские военные и... не нашли никаких следов отравляющих газов. О том, что все это очередная фальшивка, говорят и сами местные жители.

Колонна бронеавтомобилей "Тигр", военной полиции минобороны России, впервые едет по городу Дума, который еще не до конца покинули террористы. Местные жители приветствуют наших военных.

Повсюду горит бронетехника боевиков: танки, артиллерийские и зенитные установки. Террористы сами ее подожгли, чтобы не оставлять трофеев для сирийской армии.

В городе слышна стрельба. Боевикам разрешают взять с собой только по два магазина, вот они и палят в воздух, избавляясь от лишних патронов.

Та самая больница, которая якобы подверглась химической атаке. Российские офицеры радиационной, химической и бактериологической защиты, что прибыли сюда, проходят внутрь, изучают все помещения, общаются с персоналом и пациентами.

"В ходе посещения лечебного заведения, установлено, что пострадавшие от зарина и хлора в госпиталь не поступали. Отсутствовали признаки отравления как поражения нервно-паралитическим газом зарин, так и хлором", — рассказал Александр Родионов, начальник войск радио-химической безопасности министерства обороны России в Сирии.

Никаких тысяч, сотен, десятков, да хотя бы одного пострадавшего в больнице не нашли. О том, что никакой химатаки не было, говорят и сами жители городка Дума.

"Неужели Сирия будет уничтожать собственный народ? Это невозможно. Это все врут боевики, мы уже достаточно от них настрадались", — говорит женщина по имени Рэнди Салех Аль-Азиз.

"Дай бог, чтобы это все поскорее закончилось. Надеюсь, при помощи сирийской армии война закончится и мы вернемся в наши дома", — делится эмоциями Джами Мусли.

Однако после очередного фальшивого информационного вброса о якобы применении химоружия, последовал вполне реальный военный удар по Сирии. В ночь на 9 апреля ВВС Израиля произведи ракетную атаку по авиабазе правительственных войск в провинции Хомс.

"Ночью мы услышали взрывы. Мы поняли, что это атака на авиабазу. Сирийская армия защищает нас от террористов. США говорят, что они защищают нас, но ведь это они привели террористов сюда", — говорит местный житель.

"Они говорят, что защищают нас, а сами всеми способами устраивают нам проблемы! " – негодует другой.

"Наша армия останется сильной! Они говорят нам — "сирийская армия применяет химоружие" — но это ложь! США — это торговцы ложью! " – возмущается третий.

Сирийская пресса ответственность за произошедшее тоже возлагает на США. Вот что пишет на своих страницах издание "Аль-Тавра": "Трамп сел верхом на "химическую лошадь" и предупредил находящихся рядом с ним, что она бумажная. Это просто нейлоновая кукла, которая служит для запугивания".

Впервые за долгие годы эти люди улыбаются и по настоящему счастливы. Бывшие заложники боевиков из группировки Джейш аль-Ислам, теперь свободны. Но о том, произошло с ними в плену, они вряд ли когда-то смогут забыть.

"Нас похитили, они убили мою 19-летнюю дочь. Ее убили террористы!"

Между тем, обстановка в городе Дума постепенно стабилизируется, боевые действия не ведутся уже несколько суток.

"К настоящему времени более двух тысяч боевиков и членов их семей прошли процедуру досмотра, уже вышли из города и находятся в районе формирования колонны" – сообщил Юрий Евтушенко, начальник российского центра по примирению враждующих сторон.

Уже в ближайшие дни Думу должны покинуть все находящиеся там террористы , а сам город перейти под контроль сирийской армии.

Сейчас к отправке готовится вторая группы боевиков, желающих добровольно покинуть город. На север провинции Алеппо планируется вывезти около четырех тысяч человек. Для этого в район гуманитарного коридора Мухайям аль-Вафедин уже прибыли около сотни автобусов.

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