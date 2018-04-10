Российские военные не обнаружили следов химической атаки в Сирии

Тема:
Конфликт в Сирии 24 минуты назад
Российские военные не обнаружили следов химической атаки в СирииЧитайте нас в Telegram
В Сирию отправляются эксперты Организации по запрещению химического оружия. Их пригласил официальный Дамаск. Сирийские власти призывают убедиться — никакой химатаки в городе Дума не было. Но ещё до прибытия специалистов из Гааги, туда приехали российские военные и... не нашли никаких следов отравляющих газов. О том, что все это очередная фальшивка, говорят и сами местные жители.
Колонна бронеавтомобилей "Тигр", военной полиции минобороны России, впервые едет по городу Дума, который еще не до конца покинули террористы. Местные жители приветствуют наших военных.
Повсюду горит бронетехника боевиков: танки, артиллерийские и зенитные установки. Террористы сами ее подожгли, чтобы не оставлять трофеев для сирийской армии.
В городе слышна стрельба. Боевикам разрешают взять с собой только по два магазина, вот они и палят в воздух, избавляясь от лишних патронов.
Та самая больница, которая якобы подверглась химической атаке. Российские офицеры радиационной, химической и бактериологической защиты, что прибыли сюда, проходят внутрь, изучают все помещения, общаются с персоналом и пациентами.
"В ходе посещения лечебного заведения, установлено, что пострадавшие от зарина и хлора в госпиталь не поступали. Отсутствовали признаки отравления как поражения нервно-паралитическим газом зарин, так и хлором", — рассказал Александр Родионов, начальник войск радио-химической безопасности министерства обороны России в Сирии.
Никаких тысяч, сотен, десятков, да хотя бы одного пострадавшего в больнице не нашли. О том, что никакой химатаки не было, говорят и сами жители городка Дума.
"Неужели Сирия будет уничтожать собственный народ? Это невозможно. Это все врут боевики, мы уже достаточно от них настрадались", — говорит женщина по имени Рэнди Салех Аль-Азиз.
"Дай бог, чтобы это все поскорее закончилось. Надеюсь, при помощи сирийской армии война закончится и мы вернемся в наши дома", — делится эмоциями Джами Мусли.
Однако после очередного фальшивого информационного вброса о якобы применении химоружия, последовал вполне реальный военный удар по Сирии. В ночь на 9 апреля ВВС Израиля произведи ракетную атаку по авиабазе правительственных войск в провинции Хомс.
"Ночью мы услышали взрывы. Мы поняли, что это атака на авиабазу. Сирийская армия защищает нас от террористов. США говорят, что они защищают нас, но ведь это они привели террористов сюда", — говорит местный житель.
"Они говорят, что защищают нас, а сами всеми способами устраивают нам проблемы! " – негодует другой.
"Наша армия останется сильной! Они говорят нам — "сирийская армия применяет химоружие" — но это ложь! США — это торговцы ложью! " – возмущается третий.
Сирийская пресса ответственность за произошедшее тоже возлагает на США. Вот что пишет на своих страницах издание "Аль-Тавра": "Трамп сел верхом на "химическую лошадь" и предупредил находящихся рядом с ним, что она бумажная. Это просто нейлоновая кукла, которая служит для запугивания".
Впервые за долгие годы эти люди улыбаются и по настоящему счастливы. Бывшие заложники боевиков из группировки Джейш аль-Ислам, теперь свободны. Но о том, произошло с ними в плену, они вряд ли когда-то смогут забыть.
"Нас похитили, они убили мою 19-летнюю дочь. Ее убили террористы!"
Между тем, обстановка в городе Дума постепенно стабилизируется, боевые действия не ведутся уже несколько суток.
"К настоящему времени более двух тысяч боевиков и членов их семей прошли процедуру досмотра, уже вышли из города и находятся в районе формирования колонны" – сообщил Юрий Евтушенко, начальник российского центра по примирению враждующих сторон.
Уже в ближайшие дни Думу должны покинуть все находящиеся там террористы , а сам город перейти под контроль сирийской армии.
Сейчас к отправке готовится вторая группы боевиков, желающих добровольно покинуть город. На север провинции Алеппо планируется вывезти около четырех тысяч человек. Для этого в район гуманитарного коридора Мухайям аль-Вафедин уже прибыли около сотни автобусов.
Ранее по теме
-
"Рыбы-мутанты в мутной воде": Небензя предупредил, чем заканчивается вмешательство США24 минуты назад
-
США отправляют к берегам Сирии ударную группу ВМС во главе с "Гарри Трумэном"1 час назад
-
К Сирии идет атаковавший авиабазу Шайрат американский эсминец1 час назад
-
Газета: США ударят, в первую очередь, по 22 целям на территории Сирии1 час назад
-
В сирийскую Думу в поисках применения хлора отправятся эксперты ОЗХО2 часа назад
-
Авиаразведчик США собирает сведения о базах РФ в Сирии3 часа назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
США готовятся к удару по Сирии
- Юлию Скрипаль выписали из больницы
- Рубль продолжил стремительное падение
- ФСБ предотвратила теракты в день выборов президента
- Проблему Донбасса обсудят без России
Самое читаемое
-
Журналистка трагически погибла в лифте на глазах у дочери
- Атака на авиабазу Т-4: Сирия неприятно удивила "неизвестного" агрессора
- Вдова Евстигнеева переписала все имущество на молодого любовника
- Убийца российской модели изменил внешность и стал йогом
- Умершая актриса Анжелика Волчкова просила врачей не разглашать свой диагноз
Авто.Вести.Ru
-
Официально представлено новое поколение Ford Focus
- В России стартовали продажи новейшего кроссовера Volvo
- Богатые тоже бьются: пьяный подросток вдребезги разбил дорогой Porsche!
- Самое быстрое купе BMW M2 показали до премьеры
- Московский автосалон могут пропустить десятки компаний
Экономика
-
Доллар превысил 63 рубля впервые с декабря 2016 года
- Проблемы "РусАла" взорвали рынок алюминия
- Кто и сколько заработал на обвале рынка РФ?
- Российские миллиардеры потеряли за день $16 млрд
- Обвал рубля: как это делается?
Недвижимость
-
Не Энистон: после развода Питта утешает архитектор
- По соседству с Роналду: что купить в Португалии по цене московской двушки
- Владельцы торговых центров продолжают играть с огнем
- 5 регионов с самым дешевым жильем
- Подальше от центра: почему покупатели жилья уезжают за МКАД
Вести.Медицина
-
5 ранних признаков шизофрении, которые полезно иметь в виду
- Как и почему операции по снижению веса увеличивают количество разводов
- Есть вопрос: может ли похмелье длиться дольше одного дня
- Что такое катаракта и как ее лечат?
- Инструкция: как избавиться от запаха чеснока и лука изо рта
Вести в 20.00
-
Очередной вброс фабрики фейковых новостей
- Как убивают в Британии: данные Генпрокуратуры РФ
- Первая совместная репетиция Парада Победы
Москва 24
-
Стоны мешали спать: найден мужчина, зарезавший пациента больницы
- 4-месячная девочка умерла после отказа матери лечить ее от ВИЧ
- Подростка жестоко избили за "неправильную одежду"
- Студента задержали за шантаж школьницы интимными фото
- Избивший DJ Smash экс-депутат остался на свободе
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus: бюджетник в "высоком" стиле
- Apple: модульный Mac Pro выйдет в 2019 году
- Новые смартфоны-флагманы Huawei в России дешевле, чем в Европе
- Искусственный интеллект поможет фотографам электрошоком
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
Вести-Москва
-
Дамба не выдержала напора: подмосковные дороги затопило
- Газовые аферисты навязывают датчики, угрожая отключить плиту
- Врач подделывала справки о состоянии здоровья пилотов
- Данные о пользователях Wi-Fi в метро утекли в Сеть
- Приставы научились вылавливать злостных должников на дорогах
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Карта миграций наших предков может измениться из-за одной кости
- На замену пестицидам: новая РНК-вакцина защитит растения от патогенов
- Российская рука-манипулятор для МКС успешно прошла наземные испытания
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси