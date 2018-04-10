Украина арестовала российское судно, добывавшее песок в Крыму

Украина арестовала еще одно российское судно, оно принадлежит компании Trans Services Maritime. Сейчас корабль находится в порту города Южный Одесской области.

Как сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в "Фейсбуке", судно якобы занималось незаконной добычей песка, который использовали для строительства в районе Керчи.

В конце марта был арестован другой российский корабль. Сейнер "Норд" задержали в нейтральных водах Азовского моря, то есть там, где у украинских пограничников нет юрисдикции.

За якобы незаконное пересечение границы капитану Владимиру Горбенко грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Сегодня моряка отпустили из изолятора временного содержания. Залог был внесен еще в прошлую пятницу. Но украинская сторона не спешила с освобождением, ссылаясь на бюрократические процедуры. И сегодня вечером российского капитана допрашивают в Службе безопасности Украины.