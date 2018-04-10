Капитан сейнера "Норд" останется в больнице

Капитан задержанного на Украине сейнера "Норд" Владимир Горбенко пока останется в больнице. Сегодня его выпустили из херсонского изолятора временного содержания под залог.

Как рассказали ТАСС в посольстве России на Украине, Горбенко будет находиться в больнице на лечении, так как последнее время страдает от повышенного давления.

Судно "Норд" под российским флагом было задержано 25 марта в Азовском море. На его борту находились 10 граждан России. Капитана обвиняют в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Горбенко грозит до пяти лет тюрьмы.

Остальным членам экипажа суд назначил штраф, суммарный размер которого составил около 1200 долларов. Рыбакам разрешили покинуть судно, но из страны их не выпускают под предлогом отсутствия у них необходимых документов.