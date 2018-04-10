Производители электроники сообщили о росте цен из-за ослабления рубля

Европейские производители электроники и бытовой техники предупредили российских ритейлеров о грядущем повышении закупочных цен на товары на 5-10% из-за ослабления курса рубля.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании "МВидео", подчеркнув, что российские ритейлеры постараются удержать розничные цены на нынешнем уровне, проведя переговоры с поставщиками техники.

Об этом же сообщили в компании "Эльдорадо", пообещав приложить максимум усилий, чтобы скачок цен не сказался на покупателях.

По мнению исполнительного вице-президента "Евросети" Виктора Луканина, цены на рынке, как правило, отстают от изменения курса на несколько месяцев и поэтому он уверен, что в ближайшее время они не поменяются.

Представитель "Вымпелкома" сообщил, что в данное время розничные цены на рынке сохраняются "на определенном уровне", однако конечная цена по его словам, зависит от отпускных производителей.

Он отметил, что в компании фиксируют рост выручки в рознице в среднем на 20% за прошлую неделю, но пока связывать это с падением курса рубля преждевременно — на спрос влияет целый ряд факторов, в том числе акции на покупку устройств.

9 апреля российский рубль начал стремительно слабеть по отношению к доллару и евро после введения дополнительных американских санкций в отношении ряда отечественных бизнесменов и компаний.