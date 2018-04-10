Москва предупредила Вашингтон о серьезном ответе на атаку Сирии

Россия предупредила США по официальным военным каналам и публично о серьезных последствиях атаки на Сирию, если в результате ударов вольно или невольно пострадают российские граждане. Такое заявление сделал постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Этот ответ Чижов в эфире телеканала EuroNews дал на вопрос о том, готовится ли Россия к каким-то мерам в отношении возможного удара США по Сирии, сообщает "Интерфакс". Решение об ударе по Сирии президент США Дональд Трамп обещал сделать до 11 апреля. К берегам Сирии направлены американские корабли, в том числе эсминец Porter, который год назад уже наносил удар по авиабазе Шайрат.

Тогда ситуация была аналогичной: известные фейковыми новостями "Белые каски" обвинили президента Сирии Башара Асада в химатаке в провинции Идлиб. Данные о химатаке и применении зарина не подтвердились. Свидетельств применения хлора нет и в сирийской Думе. Однако Трамп уже провел телефонные переговоры с британским премьером Терезой Мэй и президентом Франции Эммануэлем Макрономо совместной операции в Сирии. Макрон высказался против использования военной силы.