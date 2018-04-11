Береглазов разорвет контракт с "Рейнджерс" и будет играть в КХЛ

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" Алексей Береглазов принял решение разорвать контракт с командой и вернуться в Континентальную хоккейную лигу. В апреле 2017 года он подписал контракт с "Рейнджерс", но не провел ни одного матча в НХЛ.

В ноябре 2017 года Береглазов на правах аренды перешел в магнитогорский "Металлург", за который выступал до переезда за океан. В нынешнем сезоне КХЛ 23-лентний защитник провел за "Магнитку" 25 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых сделал три голевых передачи, а также 11 игр в плей-офф, отметившись одной шайбой и одним пасом, отмечает РИА Новости.