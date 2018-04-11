Тренер "Ромы" Ди Франческо: мы должны поднимать планку

Главный тренер итальянского футбольного клуба "Рома" Эусебио Ди Франческо прокомментировал победу своей команды над "Барселоной" (3:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. После поражения неделей ранее со счетом 1:4 римский клуб смог пройти дальше.

"Конечно, теперь мы должны верить в выход в финал, почему нет? Мы уже прошли так далеко, никто не ожидал, что так случится, мы должны двигаться вперед, стремиться к чему-то большему, поднимать планку, — сказал Ди Франческо, которого цитирует ТАСС. — Я не хочу, чтобы мы почивали на лаврах, думая, что уже всего добились, нельзя останавливаться, теперь нужно ставить более высокие задачи".