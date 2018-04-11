Двойные квитанции и бесправие жильцов: коммерсанты не могут поделить дом в Подольске

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ЖКХ 26 минут назад
Двойные квитанции и бесправие жильцов: коммерсанты не могут поделить дом в ПодольскеЧитайте нас в Telegram
Коммунальный скандал в подмосковном Подольске: две управляющие компании несколько месяцев не могут поделить один дом. В итоге жителям приходят двойные квитанции, но этим неприятности не ограничиваются. Коммерсанты захватывают технические помещения многоэтажки и шантажируют жильцов отключением коммуникаций.
— Никто ничего не убирает, а квитанции выставляют! За что им оплачивать? Все были против, а они вышли!
Жители этой многоэтажки в Подольске объявили войну своей новой управляющей компании. В 2016 году на общем собрании собственники большинством голосов выбрали фирму "Наш дом", но вскоре несколько жителей учредили другую — "Варенниково-2".
— Зачем нам вторая компания, которую мы не выбирали?
— Компанию люди выбрали — УК "Наш дом".
— Мы заключили договор с "Нашим домом", а с "Варенниково" никто не заключал договор.
— То есть, вы не согласны?
— Конечно, не согласна! Мы все — против!
Чтобы установить контроль над многоэтажкой, сотрудники "Варенниково" провели секретную операцию. Ночью из подъездов вынесли все, что напоминало о предшественниках. Взамен расклеили свои листовки.
— Мне интересно, что вы делаете?
— А почему мы перед вами должны отчитываться?
— Потому что я живу в этом доме. Что вы делаете?
— Мы делаем то, что считаем нужным.
Зимой управляющая компания "Варенниково" захватила технические помещения и, как утверждают жители, попыталась их шантажировать.
— Вот приехали, ставят заглушки. На каком основании?
— Мы уже объясняли, что вы должники, поэтому ставим.
Теперь жители получают по две квитанции за коммунальные услуги от разных контор.
— Вам две квитанции приходят?
— Да.
— Какие оплачиваете?
— УК "Наш дом", кого народ выбрал. Ходили же голосовали, было несколько собраний, во дворе были собрания, по квартирам ходили.
— Это ваш офис?
— Да.
— А что вы боитесь открыть его?
— Не надо просто врываться сюда.
— Вы покажите, пожалуйста, документы. Это офис здесь у вас или квартира?
Генеральный директор УК "Варенниково-2" Сергей Булыгин открыл офис компании в том же подъезде, где живет сам. С возмущенными соседями он теперь выясняет отношения в суде.
— А как вы объясните голосование за трех умерших?
— Я не знаю, я не голосую.
Булыгин утверждает, что общее собрание прошло в конце прошлого года. Более половины жильцов якобы выбрали новую управляющую компанию. Правда, позже выяснилось, что многие собственники даже не подозревали, что участвовали в голосовании.
— Кто вот это подделывал решение собственника?
— Я понятия не имею, кто это подделывал.
— Вот это моя подпись, а это — подпись поддельная в вашем бюллетене. Как она оказалась у вас?
— Ну, спросите кого-нибудь, как она оказалась.
— То есть, вы не голосовали?
— Нет, конечно!
Какая управляющая компания должна уйти, теперь выясняет Государственная жилищная инспекция. Чиновники пообещали: проверка всех документов завершится в течение 30 дней.
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