Вечно голодную бактерию натравили на разливы нефти

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Экология 1 час назад
Вечно голодную бактерию натравили на разливы нефтиЧитайте нас в Telegram
Очистка водоёмов и почв после нефтяных разливов – тяжёлая работа. Но кто-то должен её выполнять. Этим "кто-то" может оказаться маленькая голодная бактерия вида Alcanivorax borkumensis. По словам специалистов, она поглощает углеводороды, из которых состоит нефть.
Канадские учёные из Национального научно-исследовательского института выделили ключевые ферменты A. borkumensis, а затем использовали их для очистки образцов грунта в лаборатории. Результаты оказались весьма впечатляющими.
Не секрет, что нефтяные разливы представляют серьёзную опасность для окружающей среды, и взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon, произошедший в 2010 году, — яркий тому пример. Причём подобные инциденты (правда, чуть меньшего масштаба) происходят регулярно, и специалисты вынуждены тратить огромные средства и большое количество времени, чтобы минимизировать ущерб для природы.
Если разлив происходит в океане, то течения способны разносить нефть на огромные расстояния. Кроме того, эти "отходы производства" затем просачиваются в песок и почву, оставаясь там годами или даже десятилетиями.
Чтобы сделать очистку более простой и эффективной, учёные разрабатывают ряд материалов, сеток и наночастиц, не говоря уже о диковинных устройствах. Но помочь в этом нелёгком деле могут и бактерии. За последние годы учёные секвенировали геномы тысяч микроорганизмов, выделенных из различных источников.
Канадские учёные изучили огромный массив данных по многим штаммам бактерий, чтобы отыскать идеального кандидата на эту грязную работу. Позже они сфокусировались на ферментах, которые микроорганизмы производят, а также условиях, в которых они развиваются.
Бактерия вида A. borkumensis особенно заинтересовала специалистов. Как выяснилось, этот микроорганизм использует углеводороды в качестве источника энергии.
Кроме того, эти бактерии присутствуют во всех океанах и дрейфуют по течению. Они стремительно размножаются в местах, где концентрация нефтяных соединений особенно высока. Отчасти это объясняет естественное уменьшение некоторых разливов.
По словам учёных, это хорошее свойство, так как микроорганизм съедает многие углеводороды, составляющие нефти. Правда, до настоящего момента их "лечебный" потенциал не был оценён по достоинству.
Оказалось, что А. borkumensis может похвастаться целым рядом "инструментов": в процессе развития бактерия производит целый набор определённых ферментов, которые разрушают практически все соединения, находящиеся в нефти. Среди таких ферментов особенно выделяются бактериальные гидроксилазы.
Чтобы проверить способности "микроскопических уборщиков", учёные Канады использовали несколько ферментов для очищения образцов загрязнённой почвы. Результаты оказались многообещающими.
По мнению ведущего автора исследования Сатиндера Каура Брара (Satinder Kaur Brar), подобный процесс позволяет эффективно удалить бензол, толуол и ксилен. Исследователи протестировали его при различных условиях, и оказалось, что это действительно стоящий способ очистки загрязнённых земель и морской среды.
Специалисты планируют продолжить изучение того, как A. borkumensis метаболизирует эти углеводороды, а также выяснить, как микроорганизмы могут использоваться для очистки реальных нефтяных разливов.
Как отмечают авторы исследования, их результаты могут подарить миру простой, эффективный и экологичный метод очищения воды и почвы.
Результаты работы представлены в научном издании Biochemical Engineering Journal.
К слову, ранее биологи собрали геном нефтеразлагающей бактерии, а томские учёные изобрели аэрощуп для оценки загрязненности водоемов нефтью.
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