В Петербурге прогремел взрыв в трюме корабля

Десять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. На судостроительном заводе "Алмаз" в Петроградском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв. Внутри реставрируемого опытвого судна проекта 10221 "Камчатка" взорвался газовый баллон. Пострадавшие получили ожоги от взрыва газовоздушной смеси при лакокрасочных работах в трюме. Позже один из пострадавших при взрыве газовой смеси умер.

Ремонтируемый корабль находится в цехе судоремонтного завода, уточняет ТАСС. Спасатели прибыли на место происшествия через восемь минут. Большинству пострадавших госпитализация не требуется. Их отпустят домой после оказания медицинской помощи.

Взрыв в трюме корабля не вызвал возгорания. Ремонтируемый корабль был заложен в 1984 году на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве. 2 ноября 1986 года на корабле был поднят военно-морской флаг. Судно перед реставрацией было выведено из состава Военно-морского флота России.

Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" основано в 1949 году. Это ведущая проектно-конструкторская судостроительная организация России, которая разрабатывает уникальные по номенклатуре и сложности проекты. "Алмаз" — ведущий и единственный в России проектировщик скоростных катеров, боевых надводных кораблей малого и среднего водоизмещения, в том числе десантных кораблей на воздушной подушке, кораблей противоминной обороны, а также кораблей и судов специального назначения и плавучих доков.

Сошедшие со стапелей "Алмаза" корабли используется во флотах более сорока стран мира.