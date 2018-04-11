На выборах президента Азербайджана лидирует глава страны Алиев

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на внеочередных президентских выборах с 82,71% голосов.

Как передает РИА Новости, об этом заявила директор независимого исследовательского центра ELS Ирада Ягубова. Она сослалась при этом на результаты exit poll.

С громадным отрывом от Алиева идет представитель партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев, набравший 4,23%.

11 апреля в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы, в которых принимают участие восемь кандидатов.