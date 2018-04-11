Французский истребитель чуть не разбомбил автомобильный завод

Многоцелевой истребитель ВВС Франции случайно уронил бомбу на завод компании Faurecia в департаменте Луаре. Как пишет издание France Bleu со ссылкой на очевидцев, два боевых самолета Mirage 2000 прошли над предприятием, а потом раздался грохот, который заглушил даже шум реактивных двигателей.

На место приехали около 40 пожарных. По началу они боялись подходить к бомбе. Но позднее выяснилось, что это учебный боеприпас, то есть без взрывчатки. Однако два человека все-таки получили травмы. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

Французские военные поспешили извиниться перед пострадавшими и заявили, что это исключительно редкий случай.