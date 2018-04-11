Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Сирии: ранен оператор

В Сирии под обстрел попала съемочная группа ВГТРК: в городе Думе ранен оператор Михаил Виткин. Корреспондент Александр Билибов не пострадал, сообщает телеканал "Россия 24".

По данным Министерства обороны России, автобус с российскими журналистами обстреляли из стрелкового оружия, когда группа возвращалась после съемок сюжета о Восточной Гуте. Ранения получили трое российских журналистов.

Кроме Михаила Виткина пострадали корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев и оператор телеканала "Звезда" Владислав Додонов. Все они получили ранения ног.

Врачи российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии оказали раненым помощь на месте. Их жизни ничто не угрожает.

Сейчас журналистов эвакуируют в госпиталь.

Военный корреспондент телеканала РЕН ТВ Валентин Трушнин рассказал РИА Новости, как все произошло. По его словам, выстрели раздались, когда журналисты уже уезжали из Думы и погрузились в автобус. Боевики пытались разогнать мирных жителей выстрелами, чтобы сорвать флаги. Местные в ответ начали кидать в них камни, и один из камней попал в боевика. "И он (боевик) веером начинает стрелять, попадает в наш автобус", — сообщил Трушнин. "Хорошо, что мы все легли, когда стрельба началась", — добавил военкор.

Журналисты прибыли в Думу, чтобы снять, как над городом подняли флаг Сирийской арабской республики после освобождения его от боевиков.