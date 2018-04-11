Генерал Шаманов успокоил россиян: живите спокойно, решайте свои задачи

В прямом эфире программы "60 минут" председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что хочет успокоить граждан нашей страны и всех зрителей телеканала "Россия".

Все люди могут спокойно жить, решать свои задачи. Государственные органы России третьи сутки работают в круглосуточном режиме, идет прямой диалог по Сирии с руководством Комитета начальников штабов Америки. Через наших турецких коллег происходят коммуникации с НАТО.

Он также добавил, что "какими бы эмоциональными и угрожающими ни были заявления господина Дональда Трампа, реакция британского премьера Терезы Мэй и президента Франции Эмманюэля Макрона говорит о том, что у них нет единства и принятые меры уже принесли первоначальные результаты".

Напомним, что в среду Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter, что удар по Сирии так или иначе будет нанесен, а России надо готовиться сбивать "прекрасные, и новые, и умные ракеты". Правда, буквально через полчаса Трамп написал новый твит, практически полностью противоречивший первому, предлагая России остановить гонку вооружений и начать сотрудничество.