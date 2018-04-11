Путин иностранным послам: ситуация становится хаотичной, но здравый смысл возобладает

Международная обстановка, в том числе вокруг Сирии стала главной темой выступления Владимира Путина в Кремле. На встрече с послами 17 стран, которые вручили российскому президенту верительные грамоты, он говорил о том, что ситуация в мире становится все более хаотичной и выразил надежду, что здравый смысл все же возобладает.

На церемонию вручения верительных грамот приглашаются дипломаты иностранных государств, те, кто прибыл в Россию в течение последних нескольких недель. Причем представлять их президенту будут именно в том порядке, в каком они приезжали. Первым в этом списке значится Стив Дэвис Угба, чрезвычайный и полномочный посол Федеральной Республики Нигерия. Он в Москве с 13 октября 2017 года. Всего здесь 17 дипломатов. Вручение верительных грамот проходит несколько раз в году. В 2018 году это первая такая церемония.

Уже по традиции она проходит в Александровском зале Большого Кремлевского Дворца. Все строго по дипломатическому проколу: и очередность представления послов, и сама передача верительных грамот.

Кстати, термин "верительная грамота" происходит от текста, который содержится в документе. В частности, в нем выражается просьба верить всему тому, что будет излагать посол от имени главы своего государства, которым грамота и подписывается. А скрепляется грамота подписью министра иностранных дел. Посланников Владимир Путин приветствует вместе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и помощником по международным делам Юрием Ушаковым.

Путин, обращаясь к чрезвычайным и полномочным послам, говорит о важности развития отношений их стран с Россией. Особенно сегодня, когда роль дипломатии и дипломатов приобретает особое значение.

"Положение дел в мире не может не вызывать беспокойства. Обстановка в мире становится все более хаотичной. Тем не менее, мы все-таки надеемся, что здравый смысл в конце концов возобладает, и международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой, — отметил Владимир Путин. — У дипломатии широкое поле деятельности, ориентир — выработка оптимальных, опирающихся на баланс разных интересов решений. Дипломаты призваны способствовать коллегиальному поиску ответов на масштабные вызовы и угрозы, такие как терроризм, незаконный оборот наркотиков, организованная преступность, распространение оружия массового уничтожения и изменение климата".

Президент говорит о готовности поддерживать все конструктивные инициативы. Он заверяет послов о том, что они могут рассчитывать на помощь и содействие российского руководства, органов государственной власти, деловых кругов и общественности нашей страны.

"Что касается России, то она будет и впредь последовательно выступать за укрепление глобальной и региональной безопасности и стабильности, и далее неукоснительно в полной мере соблюдать свои международные обязательства, выстраивать взаимодействия с партнерами на конструктивной, уважительной основе, руководствуясь международно-правовыми нормами и уставом Организации Объединенных Наций. Будем продвигать мировую положительную, устремленную в будущее повестку дня, работать в целях обеспечения устойчивого развития, благополучия и процветания человечества", — призывает дипломатов Путин.

Далее, в соответствие с протоколом, Путин отдельно останавливается на деталях взаимоотношений России с каждой из стран. История партнерских и даже дружеских отношений с Египтом насчитывает семь с половиной десятилетий. И мы продолжаем укреплять наше стратегическое партнерство. В декабре 2017 года в Каире состоялись результативные переговоры с президентом Ас-Сиси по актуальным международным и региональным проблемам, по которым позиции наших стран близки или полностью совпадают. А совсем недавно Путин тепло поздравил президента Египта с убедительной победой на недавних выборах.

"Отмечу, что сегодня возобновляется и регулярное авиасообщение между столицами наших стран. Работа по восстановлению других маршрутов будет продолжена", — отметил российский президент.

Отношения между Россией и Австрией имеют богатую историю и развиваются в плодотворно дружеском ключе. Это подтвердили итоги недавнего рабочего визита в Москву федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца.

"В России высоко оценивают политику постоянного нейтралитета Австрии, ее сбалансированную позицию по актуальным вопросам европейской и мировой повестки дня. В июне исполняется 50 лет с начала поставок в Австрию природного газа из нашей страны. Тогда был дан старт не подверженному политической конъюнктуре масштабному энергетическому проекту. Его реализация обеспечила и обеспечивает надежный экспорт российского газа европейским государствам, гарантирует их энергобезопасность", — добавил Владимир Путин.

Нашим ключевым партнером в Европе называет Путин и Италию, чей посол Паскуале Терраччано прибыл в Москву в конце января, в том числе и в развитии культурных связей. Этот год, кстати, на Апеннинах проходит под знаком знаменитых русских сезонов. Концерты и спектакли с участием лучших российских исполнителей пройдут в десятках самых разных итальянских городов.