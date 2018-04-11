Умер фронтмен группы The Overtones Тимми Матли

Умер лидер британской музыкальной группы The Overtones Тимми Матли. Сообщения об этом появились в официальном Twitter-аккаунте группы. Музыканту было 36 лет.

"С большим прискорбием сообщаем, что наш дорогой друг и брат Тимми скончался, — цитирует твит РИА Новости. — Мы знаем, что эта новость разобьет сердце вам всем, как и нам".

Обстоятельства смерти Тимми Матли не уточняются, однако, по данным некоторых СМИ, музыкант был давно и неизлечимо болен.