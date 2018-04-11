Драма в Мадриде: "Реал" благодаря пенальти прошел "Ювентус"

В Мадриде состоялась ответная игра 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов. "Реал" после гостевой победы в первом матче со счетом 3:0 принимал туринский "Ювентус". Итальянцы смогли отыграть три мяча, но в компенсированное время пропустили с пенальти. В итоге матч завершился со счетом 3:1, что позволило "Реалу" выйти в полуфинал турнира.

"Ювентус" начал встречу активно и уже на второй минуте смог открыть счет. Отличился хорватский нападающий Марио Манджукич. Он же на 37-й минуте удвоил преимущество туринского клуба. После второго пропущенного мяча "Реал" перехватил инициативу и больше владел мячом, но до очень опасных моментов довести атаку не мог.

В начале второго тайма территориальное преимущество было по-прежнему у "Реалу". Но забить получилось снова у "Ювентуса". На 60-й минуте встречи Блез Матюиди добил мяч в сетку после чудовищной ошибки вратаря мадридцев Кейлора Наваса, который выпустил мяч из рук после не самого сложного удара.

Счет 3:0 переводил бы матч в дополнительное время, так как общий счет противостояния был ничейным – 3:3. Однако настоящая драма развернулась уже в компенсированное ко второму тайму время. Защитник туринцев Мехди Бенатиа сфолил в своей штрафной, после чего главный арбитр матча англичанин Майкл Оливер назначил пенальти. С таким решением судьи больше всех не был согласен вратарь и капитан "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, для которого эта встреча может стать последней в карьере в Лиге чемпионов. Он буквально набросился на арбитра с криком, после чего тот показал голкиперу красную карточку и выгнал с поля.

Место в воротах на последние мгновения матча занял польский вратарь Войцех Щенсны, который ничего не смог поделать с точным и сильным ударом Криштиану Роналду. Португалец с 11-метровой отметки пробил в "девятку" ворот "Ювентуса" и вывел "Реал" в полуфинал.

Соперник мадридцев в полуфинале Лиги чемпионов определится в результате жеребьевки, которая состоится 13 апреля. Ранее в 1/2 финала соревнований вышли английский "Ливерпуль" и итальянская "Рома".