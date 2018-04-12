Марк Цукерберг: Россия и Китай не взламывали Facebook

Глава Facebook Марк Цукерберг признал, что Россия и Китай не пытались получить доступ к данным пользователей. Об этом бизнесмен заявил на слушаниях в конгрессе — он уже второй день выступает в палате представителей.

Как и на вчерашнем заседании, Цукерберг признал личную ответственность за утечку данных 87 миллионов человек в компанию "Кембридж Аналитика". И добавил, что его собственная информация также оказалась в руках сотрудников фирмы. Но на вопрос о том, нужно ли жестко регулировать сферу интернета, Цукерберг ответил очень осторожно, отмечает телеканал "Россия 24".

"Интернет становится все важнее для людей. И я уверен, что регулирование там необходимо, это неизбежно. Но я считаю, что вы должны быть осторожны в отношении того, какие правила вводите. Компания, у которой есть ресурсы, как у нас, может легко выполнить любые требования, но это может оказаться невероятно трудным для маленького стартапа", — заявил Марк Цукерберг.