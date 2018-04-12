СМИ: российские боевые корабли покинули порт Тартус

По информации издания "Коммерсант", ссылающегося на спутниковые фотоснимки мониторингового портала Image Satellite International, российские боевые корабли покинули порт Тартус – базу ВМФ России в Сирии.

На одном из более ранних кадров видны стоящие в порту семь кораблей, два противодиверсионных катера "Грачонок" и две дизельные подводные лодки, а на втором снимке, датированным 11 апреля текущего года, видно, что большинства кораблей в порту Тартуса уже нет – там осталась лишь одна субмарина.

Предположительно, российские боевые корабли были передислоцированы в открытое море из-за готовящихся ударов США по Сирии, передает "Интерфакс".

В настоящее время в Средиземном море действует на постоянной основе российская эскадра, в состав которой входят порядка 15 боевых кораблей и судов обеспечения. В середине марта в состав группировки ВМФ России в Средиземном море был направлен фрегат "Адмирал Эссен", оснащенный крылатыми ракетами большой дальности "Калибр". Ранее российские фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович", а также подводные лодки из состава российской эскадры в Средиземном море неоднократно наносили удары "Калибрами" по боевикам в Сирии.

Как сообщалось, после заявления Запада об ответственности сирийской армии за атаку с использованием химического оружием в городе Дума в Восточной Гуте ситуация вокруг Сирии резко обострилась. Власти Сирии и Министерство обороны РФ эти обвинения категорически опровергли, а США заявили о возможности нанесении удара по Сирии.