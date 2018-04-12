Аллегри: не хочу обсуждать решение судьи

Главный тренер футбольного клуба "Ювентус" Массимилиано Аллегри прокомментировал ответную игру 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов, в которой его команда победила мадридский "Реал" со счетом 3:1, но не смогла пройти дальше.

"Я не хочу обсуждать решение судьи, — сказал Аллегри, которого цитирует Чемпионат.com. — Мне жаль парней, которые хорошо играли в Турине в течение первых 60 минут и не забили те голы, которые забили сегодня. Этот пенальти — обратная ситуация той, которая была с Куадрадо в первом матче. Тогда я сказал, что тот момент может решить исход противостояния".