"Вегас" повел в серии с "Лос-Анджелесом" в первом раунде плей-офф НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился регулярный чемпионат и стартовал первый раунд Кубка Стэнли. В Западной конференции "Вегас Голден Найтс" на домашнем льду одержал победу над "Лос-Анджелес Кингз" в первом матче серии.

Единственная шайба была заброшена уже на четвертой минуте первого периода. Точным броском отметился защитник хозяев Ши Теодор. "Вегас" повел в серии со счетом 1:0. Следующий матч пройдет также в Лас-Вегасе через два дня.

В другом первом матче серии первого раунда Западной конференции "Виннипег Джетс" на домашнем льду сломил сопротивление "Миннесота Уайлд" – 3:2.