Угроза войны миновала: СМИ о конфликте США и России

Бывший президент США Джимми Картер предупредил Дональда Трампа об опасности каких-либо военных действий против Сирии, России и Северной Кореи. Об этом сообщает агентство Associated Press. Картер заявил: "Я молюсь за то, чтобы наша страна жила в мирных условиях". Впрочем, мировые СМИ считают, что опасность открытого конфликта миновала.

Тема возможного удара по Сирии – на первых полосах всех мировых СМИ. Впрочем, риторика поменялась. Журналисты уверены, что вероятность нового витка конфликта позади. Французские СМИ пишут: угроза ударить по Сирии – это попытка наказать Россию за успехи в международной политике.

Издание Le Figaro убеждено, что Франции сейчас лучше сделать шаг назад. По убеждению французского военного аналитика Каролин Галактерос, настоящая цель сообщений о Сирии— наказание России: за ее успехи на международной арене, за желание установить мир в Сирии. Ту же цель — вызвать раздражение Москвы и изолировать Россию — преследовало и дело Скрипаля, ставшее "заставкой" к происходящему сейчас в Сирии.

Британские же СМИ предостерегают Терезу Мэй и советуют не совершать резких шагов. Более того, тщательно взвешивать каждое свое слово и действие. А депутаты от Консервативной партии порекомендовали премьер-министру Великобритании не предпринимать никаких действий без одобрения Палаты общин. Депутаты подчеркнули – когда речь идет о вмешательстве в конфликт в чужой стране, сначала необходимо посоветоваться с парламентом.

Между тем большинство британцев выступают против участия Королевства в военной операции против Сирии. Результаты опроса публикует агентство Sky News. Жителей спросили, стоит ли Лондону присоединиться к США и нанести удар, если это приведет к конфликту с Россией? Почти половина респондентов — 48% заявили: мы против эскалации. 13% процентов сообщили, что не знают, как следует поступить Терезе Мей, а 11% не поддержали ни одни из вариантов. За удар по Сирии проголосовали только 28% опрошенных.

Решительно настроенный на атаку Вашингтон, похоже, делает шаг назад. Так считает автор швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung: "Эмоции улеглись, теперь США могут подождать результатов расследования ОЗХО, эксперты этой организации уже отправились в Сирию. Кроме того, пока сил США в регионе недостаточно для мощного удара".

ОЗХО планирует направить в Сирию группу экспертов для расследования событий в Думе. Их выводы не будут быстрыми, но могут повлиять на позицию США. А на прошлой неделе президент приказал своим генералам вывод военнослужащих в течение 6 месяцев. И это решение вряд ли изменится.

О нелогичности напоминают и американские СМИ. Fox News тоже вспоминает о решении вывести военных США из Сирии. Правда, издание считает, что теперь, после сообщений о якобы химатаке в городе Дума, Трамп может передумать — тогда американцы задержатся в Сирии на какое-то время.