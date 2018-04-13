В Ногинске рухнула стена общежития

В подмосковном поселке Обухово в Ногинске обрушилась стена общежития. ЧП произошло в здании, находящемся по адресу: улица Комбинат, 1. Рухнула стена на двух этажах, уточняет ТАСС.

Проведена эвакуация. Пострадавших нет. Жители аварийного дома временно размещены в автобусе.