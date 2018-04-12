В Арктике обнаружены первые в мире солёные подлёдные озёра

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Геология и науки о Земле 1 час назад
В Арктике обнаружены первые в мире солёные подлёдные озёраЧитайте нас в Telegram
В Канадской Арктике обнаружены первые в мире подлёдные гиперминерализованные озёра (hypersaline lakes), не имеющие связи с морем. Исследователи надеются обнаружить в них уникальные экосистемы, которые могут послужить "моделями" жизни на некоторых телах Солнечной системы. Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Science Advances командой во главе с Дунканом Янгом (Duncan Young) из Техасского университета в Остине.
В мире насчитывается более 400 подлёдных озёр. Почти все они расположены в Антарктиде и несколько – в Гренландии. Однако все они, как полагают учёные, пресные. Впервые подо льдом обнаружены солёные водоёмы, не имеющие связи с морем.
"Мы не искали подлёдные озёра. Под этой частью ледяной шапки Девон лёд застыл на грунте, поэтому мы не ожидали найти жидкую воду", – признаётся в пресс-релизе Аня Рутишаузер (Anja Rutishauser) из Альбертского университета, первый автор исследования.
Целью учёных было изучить породы, на которых покоится ледник. К удивлению исследователей, радар показал наличие водоёма на глубине 550–750 метров.
"Мы видели, что данные радиолокации говорят нам, что [там] есть вода, но мы думали, что невозможно, чтобы под этим льдом, где [температура] ниже -10 °C, была жидкая вода", – добавляет Рутишаузер.
Вода, не замерзающая при такой температуре, должна быть в четыре-пять раз более солёной, чем морская.
Всего исследователи обнаружили два озера площадью пять и восемь квадратных километров, соответственно. Судя по всему, они не сообщаются ни с морем, ни с поверхностью. Растворённые в воде соли, вероятно, вымыты из подстилающих пород. По крайней мере, такая версия хорошо согласуется с их геологией.
В ближайших планах учёных продолжение радиолокационной разведки, необходимое, чтобы собрать больше информации и, возможно, открыть новые озёра. Потом встанет вопрос о скважине и заборе проб воды. Исследователей интересует микробное население "водного оазиса"
"Если в этих озёрах существует микробная жизнь, она, вероятно, находится подо льдом не менее 120 тысяч лет, поэтому она, вероятно, развивалась изолированно. Если мы сможем взять образец воды, мы сможем определить, существует ли [там] микробная жизнь, как она эволюционировала и как она продолжает существование в этой холодной обстановке без связи с атмосферой", – делится планами Рутишаузер.
Любопытство учёных подогревается тем обстоятельством, что на некоторых телах Солнечной системы тоже существуют солёные подлёдные водоёмы. Это, например, Европа, Энцелад и Титан. Так что арктические озёра могут представлять собой естественные модели внеземных экосистем.
Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о пробах воды из подлёдных озёр Антарктиды и об обнаруженных там формах жизни.
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