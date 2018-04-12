Зинаида Кириенко отказалась выходить замуж за Ланового из-за торчащего уха

Всесоюзная слава пришла к Зинаиде Кириенко после "Тихого Дона", где она сыграла Наталью Мелехову. Потом были "Судьба человека", "Любовь земная", "Два капитана" и десятки других фильмов, ставших классикой отечественного кинематографа.

К 27 годам она была уже звездой экрана, и многие мужчины мечтали видеть ее своей женой. Но она всем отказывала. Отказала даже любимцу миллионов женщин Василию Лановому.

Когда они были молоды, Лановой, как рассказала Кириенко в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека", пришел свататься – просил руки Зинаиды у ее тети. Однако разборчивая красавица отказала и ему.

"Мне он не нравился, представьте себе. Мне почему-то казалось, что у него ухо одно торчало", – признается актриса.

Тем большее удивление у поклонников и знакомых Зинаиды вызвала новость о том, что она в свои 27 лет вышла замуж за никому неизвестного 17-летнего юношу. Причем, через два месяца после знакомства.

Вопреки злым языкам, брак этот оказался любовью на всю жизнь. С Валерием Тарасевским они прожили 44 года, вплоть до его смерти.

Возможно, на характер Кириенко оказала влияние личность ее матери – женщины незаурядной.

В Дагестане, где жила их семья, мама будущей актрисы скакала на коне, рубила лозу, брала призовые места, при этом работая на рыбоконсервном заводе и возглавляя кружок "Ворошиловский стрелок". До войны ее мама воспитала два набора кавалеристов, рассказывает Зинаида Кириенко.

От клейма "дети врага народа" ее и брата спасло то, что незадолго до начала репрессий их родители развелись, а сама она была записана на фамилию матери.

Отец ее до революции был курсантом юнкерского училища, которого в 1919 году белогвардейцы отправили в Лондон, а потом "распределили" в Махачкалу. Здесь он и познакомился с будущей женой — матерью Зинаиды. В годы репрессий он был арестован и пропал.

Почему актриса несколько лет не снималась и кто помог ей вернуться в профессию? Что ответил Сергей Герасимов, когда Кириенко призналась ему в любви? Где познакомилась актриса с будущим супругом и как разглядела в юноше настоящего мужчину? Об этом Зинаида Кириенко рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".