Германия отказалась наносить удары по Сирии

В вероятной военной акции в Сирии Германия не станет принимать участия. Об этом заявила в четверг в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Лекке Расмуссеном, передает ТАСС.

"Германия здесь не будет принимать военное участие", — сказала она, призвав Запад сообща действовать в вопросе реагирования на предполагаемую химическую атаку в Восточной Гуте.

При этом Меркель утверждает, что существует множество доказательств того, что за предполагаемой химатакой в Восточной Гуте стоит Дамаск. "Есть много подтверждений тому, что сирийский режим применил такое оружие химическое", — сказала она.

Канцлер Германии отметила, что правительство делает ставку на расследование инцидента в сирийской Думе экспертами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Меркель вновь выразила сожаление, что Россия "не была готова работать над совместными механизмами", которые позволили бы прояснить происхождение химических веществ, которые якобы были использованы в Сирии. "Международная ситуация очень сложная", — признала Меркель.

Как сообщалось, накануне Трамп посоветовал России приготовиться сбивать ракеты — "хорошие, новые и "умные". "Вам не стоит быть партнерами с животным, которое убивает газом свой народ и наслаждается этим", — подчеркнул глава Белого дома в своем Twitter. Однако уже через полчаса Трамп передумал и в следующем сообщении предложил России сотрудничать и остановить гонку вооружений.