Путин побывал в "Космосе" на ВДНХ и рассказал о сверхтяжелой ракете

В День космонавтики президент РФ Владимир Путин побывал на ВДНХ. Глава государства осмотрел обновленный павильон "Космос", в котором создан центр "Космонавтика и авиация".

Путину показали экспонаты выставки: спускаемый аппарат корабля "Восток-1", макеты орбитального комплекса "Мир", грузового корабля "Прогресс" и орбитального самолета МАКС.

В отремонтированном павильоне разместили музей, образовательно-научный кластер для детей и молодежи, зоны отдыха и семейного досуга.

В ходе осмотра павильона Путин сообщил, что испытания новой российской сверхтяжелой ракеты планируется начать через 10 лет, на космодроме Восточный для этого создадут специальный стартовый комплекс. Президент отметил, что создавать ракету и площадку для ее запуска следует параллельно, чтобы они появились одновременно.

Глава государства также заявил, что РФ не собирается сворачивать международное сотрудничество в космической сфере.

"У нас там ведь партнеры и по Луне, и по изучению Марса — Соединенные Штаты, Канада, Япония, Евросоюз”, — пояснил президент.

У России есть и технологии, и желание, и финансовые возможности, которые позволят реализовать все эти планы, добавил он.

Разработка российской сверхтяжелой ракеты уже началась, сообщает РИА Новости. К ноябрю 2019 года планируется создать эскиз. Ракета должна будет выводить более 80 тонн на низкую околоземную орбиту, а до Луны доставлять не менее 20 тонн. Планируется, что при помощи ракеты можно будет отправлять корабли и станции не только к Луне, но и к Марсу и Юпитеру.