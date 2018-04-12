Путин и Собянин "пристыковались" к МКС

Владимир Путин приехал на ВДНХ 12 апреля. В День космонавтики глава российского государства осмотрел экспозицию павильона "Космос". Путина при осмотре сопровождал мэр Москвы Сергей Собянин. Внимание Путина и Собянина привлек симулятор космического корабля. Они забрались внутрь него.

А затем осуществили "стыковку" с орбитальной станцией, сообщает ТАСС. Павильон "Космос" на ВВЦ/ВДНХ открылся после реставрации. Здесь теперь создано интерактивно-досуговое пространство: представлена "Космическая цивилизация" — образ космонавтики в отдаленном будущем. Здесь же находятся кафе и зона отдыха, а также кинотеатр 5D: последний уместился в сфере, на поверхность которой проецируется изображение Земли. Пришедшие на фильм зрители будут находиться словно внутри земного шара. Экспозиция "Земной шар" может превратиться, например, в Марс или Венеру: компьютерные программы предусматривают возможность смены проецируемого изображения.

Но не забыто и славное прошлое. В 2015 году в павильоне было решено открыть центр "Космонавтика и авиации" — крупнейший космический музейно-выставочный центр не только в России, но и в мире. Здесь Путину показали главный исторический экспонат музея: спускаемый аппарат "Восток-1", в котором свой полет вокруг Земли совершил первый космонавт в мире Юрий Гагарин.

Глава российского государства заинтересовался на экспозиции Международной лунной программой, осмотрел автоматическую орбитальную станцию "Алмаз", а также организованный в павильоне образовательный центр для детей и подростков. Здесь дети и подростки сами моделируют и создают космические аппараты, получают знания о космосе.