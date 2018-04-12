В Самаре арестованы сотрудники УФСБ, подозреваемые в получении взяток

Самарский районный суд арестовал заместителя начальника службы экономической безопасности и начальника отдела "М" УФСБ по Самарской области, задержанных по подозрению в получении взяток на общую сумму свыше 2,5 миллиона рублей. Срок ареста — 1 месяц 30 дней.

Как уточняет ТАСС, по версии следствия, с марта 2016 года по март 2018 года на территории Самары подозреваемые ежемесячно получали посредством банковских переводов на подконтрольную организацию через посредников взятки на сумму свыше миллиона рублей от руководителя юридической службы одной из компаний. Деньги предназначались за способствование незаконному бездействию в случае выявления нарушений в деятельности перевалочных баз нефти данной компании на территории Самарской области.

По данным следствия, в апреле 2018 года подозреваемые получили в качестве взятки еще 1,5 миллиона рублей. По данному делу задержаны также трое посредников. Расследование продолжается.