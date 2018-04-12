Опасный переход: москвичи предпочитают экономить время, рискуя жизнью

Нелегальный переход через железную дорогу в московском районе Марфино продолжает работать, несмотря на громкие обещания чиновников. Опасную для жизни народную тропу еще 9 апреля должны были закрыть и выставить охрану. Решение приняли совместно главы управ двух районов и представители РЖД. Однако ничего сделано не было.

Никаких постов охраны не выставлено, забор по-прежнему сломан, люди беспрепятственно идет через железную дорогу. Идут на свой страх и риск. Ничего не оповещает о приближении поезда. Четыре железнодорожных пути, по которым раз в 5 минут, а то и чаще, проносятся составы, в том числе скоростные.

Здесь гибнут москвичи, попадая под колеса многотонных составов. Народную тропу не раз закрывали. Но жители каждый раз ломают забор.

- Ставили щиты железобетонные, мы справлялись!

- Ломали?

- Да!

- А ломали-то зачем?

-Ну, ходить-то надо!

Это самый короткий маршрут до метро, объясняют жители района Марфино. До безопасной переправы приходится делать крюк в 15-20 минут. Это время никто не хочет терять. Вот и идут через рельсы с риском для жизни.

- Со всех сторон электрички, люди мучаются, когда будет переход построен?

- Все ходят, все молчат, потому что мы сейчас будем кричать, и тут опять заварят этот переход.

Как раз на этом месте неделю назад собрались на совещание чиновники управ Бутырского района, Марфино и железнодорожники. И пообещали начать строительство подземного тоннеля до станции метро "Фонвизинская" уже этим летом. А пока для избегания новых жертв решили закрыть народную тропу через рельсы. В начале этой недели обещали починить забор и поставить посты охраны. Но пока почему-то все осталось по-прежнему.

В управе района Марфино ответственность перекладывают на железнодорожников. А те в срочном порядке начали готовить акцию. 13 апреля — это новое обещание — патруль начнет отлавливать тех, кто пытается перебежать рельсы перед поездом. Наказывать не будут – попробуют убедить не рисковать своей жизнью.