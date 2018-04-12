Новости Спорт

Все видео этой рубрики
12 апреля 201816:49

Теннисистка Кузнецова вылетела с турнира в Лугано в первом круге

EPA

Читайте нас в Telegram

Российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла поединок первого круга турнира в швейцарском Лугано. Пятая сеянная на турнире россиянка встречалась с немкой Моне Бартель, и уступила ей в трех сетах со счетом 6:4, 3:6, 4:6. Соперницы провели на грунтовом корте 2 часа 13 минут.

Это поражение стало первым для Кузнецовой в личных встречах с Бартель. Ранее она одержала три победы в трех матчах.

В следующем раунде Бартель встретится с хорватской теннисисткой Донной Векич, одержавшей ранее победу над Александрой Каданцей из Румынии.

Сейчас

17:01

В Подмосковье автобус с детьми попал в аварию

15:00

Германия отказалась наносить удары по Сирии

14:18

ОЗХО подтвердила версию отравления "Новичком"

13:22

Трамп: можем ударить по Сирии, а можем не ударять

13:02

Порошенко запускает выход Украины из СНГ

12:45

Пассажир метро погиб под колесами поезда на "Первомайской"

11:27

Серебренникова хотят оставить под домашним арестом до июля

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин и Собянин "пристыковались" к МКС

Путин и Собянин "пристыковались" к МКС

2 часа назад
Мария Захарова: США угрожают применением силы на основе фейков

Мария Захарова: США угрожают применением силы на основе фейков

1 час назад
Сечин подтвердил в суде свои показания: Улюкаев сам приехал и сам уехал

Сечин подтвердил в суде свои показания: Улюкаев сам приехал и сам уехал

2 часа назад
ОЗХО подтвердила версию отравления "Новичком"

ОЗХО подтвердила версию отравления "Новичком"

3 часа назад
В Подмосковье машина столкнулась с автобусом: один погибший, 15 детей пострадали

В Подмосковье машина столкнулась с автобусом: один погибший, 15 детей пострадали

1 час назад
Трамп: можем ударить по Сирии, а можем не ударять

Трамп: можем ударить по Сирии, а можем не ударять

4 часа назад
Самые высокооплачиваемые профессии в России

Самые высокооплачиваемые профессии в России

8 часов назад
Нужна помощь: Лизу Педыч спасет операция на сердце

Нужна помощь: Лизу Педыч спасет операция на сердце

09.04.2018 09:00
Зинаида Кириенко отказалась выходить замуж за Ланового из-за торчащего уха

Зинаида Кириенко отказалась выходить замуж за Ланового из-за торчащего уха

3 часа назад
Воробьев сменит Знарка на посту главного тренера сборной России

Воробьев сменит Знарка на посту главного тренера сборной России

3 часа назад
Госдума поддержала новый закон о соцсетях. Владелец "ВКонтакте" и "Одноклассников" против

Госдума поддержала новый закон о соцсетях. Владелец "ВКонтакте" и "Одноклассников" против

7 минут назад
И такое бывает: ген, отвечающий за тягу к сладкому, также помогает похудеть

И такое бывает: ген, отвечающий за тягу к сладкому, также помогает похудеть

56 минут назад
Новый Gmail: так будет выглядеть веб-версия почты Google

Новый Gmail: так будет выглядеть веб-версия почты Google

1 час назад
ВКС России заинтересовались ракетой BrahMos

ВКС России заинтересовались ракетой BrahMos

1 час назад
Давай обнимемся? Блогеры провели эксперимент на улицах Петербурга и Киева. Видео

Давай обнимемся? Блогеры провели эксперимент на улицах Петербурга и Киева. Видео

1 час назад
За этот год в Москве резко вырастет количество дорожных камер

За этот год в Москве резко вырастет количество дорожных камер

1 час назад
Павел Дуров запретил адвокатам защищать Telegram

Павел Дуров запретил адвокатам защищать Telegram

2 часа назад
За зверское убийство жены актер Кордо-Сысоев получил 11 лет тюрьмы

За зверское убийство жены актер Кордо-Сысоев получил 11 лет тюрьмы

2 часа назад
Германия отказалась наносить удары по Сирии

Германия отказалась наносить удары по Сирии

2 часа назад
Сын Толкина выпустит книгу о Средиземье по черновикам отца

Сын Толкина выпустит книгу о Средиземье по черновикам отца

2 часа назад
Toyota выпустила грузовую версию Land Cruiser Prado

Toyota выпустила грузовую версию Land Cruiser Prado

2 часа назад
Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 12 апреля 2018 года (13:00)

Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 12 апреля 2018 года (13:00)

3 часа назад
764
Медведев: "дурацкие милитаристские" заявления некоторых лидеров влияют на рынок

Медведев: "дурацкие милитаристские" заявления некоторых лидеров влияют на рынок

3 часа назад
Земля в иллюминаторе: как живется на орбите. Фотолента

Земля в иллюминаторе: как живется на орбите. Фотолента

3 часа назад
Антибиотики, кислоты, недовес: Роскачество проверило 50 брендов сметаны

Антибиотики, кислоты, недовес: Роскачество проверило 50 брендов сметаны

3 часа назад
Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро

Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро

4 часа назад
Instagram позволит скачать все ваши посты одним архивом

Instagram позволит скачать все ваши посты одним архивом

4 часа назад
Марсианские станции, луноходы и ракеты: "Космос" открывается после реконструкции

Марсианские станции, луноходы и ракеты: "Космос" открывается после реконструкции

4 часа назад
Порошенко запускает выход Украины из СНГ

Порошенко запускает выход Украины из СНГ

4 часа назад
Не все консервные банки безопасны для пищеварительного тракта

Не все консервные банки безопасны для пищеварительного тракта

5 часов назад
Савченко увезли в больницу из СИЗО

Савченко увезли в больницу из СИЗО

5 часов назад
WADA открыло дело против биатлониста Евгения Устюгова

WADA открыло дело против биатлониста Евгения Устюгова

5 часов назад
После кризиса: испанский фотограф снимает заброшенные дома

После кризиса: испанский фотограф снимает заброшенные дома

5 часов назад
Новыми скидками Дальний Восток хотят пересадить на российские автомобили

Новыми скидками Дальний Восток хотят пересадить на российские автомобили

6 часов назад
Серебренникова хотят оставить под домашним арестом до июля

Серебренникова хотят оставить под домашним арестом до июля

6 часов назад
10 советов доктора Беленкова: о сне

10 советов доктора Беленкова: о сне

6 часов назад
117
Иммунотерапия: эксперты рассказали об универсальном оружии в борьбе с онкологией

Иммунотерапия: эксперты рассказали об универсальном оружии в борьбе с онкологией

6 часов назад
Средний чек россиян в марте вырос на 5 рублей

Средний чек россиян в марте вырос на 5 рублей

7 часов назад
Московские автомобилисты спасли напуганного кота (рыжего!)

Московские автомобилисты спасли напуганного кота (рыжего!)

7 часов назад
В России заработает первый аниме-телеканал "Fan"

В России заработает первый аниме-телеканал "Fan"

7 часов назад
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций

Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций

8 часов назад
Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить

Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить

8 часов назад
Финляндия разрешила строить "Северный поток-2"

Финляндия разрешила строить "Северный поток-2"

8 часов назад
Дерипаска отказался выдвигаться в Совет директоров "Норникеля"

Дерипаска отказался выдвигаться в Совет директоров "Норникеля"

8 часов назад
В США решили, что детям ясельного возраста можно играть на планшете

В США решили, что детям ясельного возраста можно играть на планшете

8 часов назад
Спутники запечатлевают города в 3D. И это красиво

Спутники запечатлевают города в 3D. И это красиво

8 часов назад
Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов

Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов

9 часов назад
Капитана арестованного судна "Норд" обязали сдать паспорта

Капитана арестованного судна "Норд" обязали сдать паспорта

22 часа назад
Домашние дела: правильный досуг или бытовые хлопоты?

Домашние дела: правильный досуг или бытовые хлопоты?

11.04.2018 13:13
Спасите ребенка: Ева умирает от неизвестной болезни

Спасите ребенка: Ева умирает от неизвестной болезни

11.04.2018 10:00
Реакция профессионалов: "Тренера" оценили спортивные комментаторы

Реакция профессионалов: "Тренера" оценили спортивные комментаторы

08.04.2018 14:50
1 868
"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

04.04.2018 18:30
Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории

Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории

03.04.2018 22:50