Теннисистка Кузнецова вылетела с турнира в Лугано в первом круге

Российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла поединок первого круга турнира в швейцарском Лугано. Пятая сеянная на турнире россиянка встречалась с немкой Моне Бартель, и уступила ей в трех сетах со счетом 6:4, 3:6, 4:6. Соперницы провели на грунтовом корте 2 часа 13 минут.

Это поражение стало первым для Кузнецовой в личных встречах с Бартель. Ранее она одержала три победы в трех матчах.

В следующем раунде Бартель встретится с хорватской теннисисткой Донной Векич, одержавшей ранее победу над Александрой Каданцей из Румынии.