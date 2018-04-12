В Подмосковье машина столкнулась с автобусом: один погибший, 15 детей пострадали

В Подмосковье на ЦКАД легковой автомобиль столкнулся с автобусом, перевозившим детей, которые возвращались в Клин из Ногинска.

Водитель легковушки погиб, пострадали 15 детей, передает ТАСС. Всего в автобусе находилось 54 человека, из них 40 – дети.