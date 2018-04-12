Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Владимир Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Лидеры двух стран выразили обеспокоенность нынешним обострением на фоне спекуляций о применении химоружия.

Путин и Эрдоган подчеркнули, что важно обеспечить условия работы миссии Организации по запрещению химического оружия, которая уже направилась в Сирию.

Кроме того, главы государств высказались за активизацию политического урегулирования.