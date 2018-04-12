Арест судна "Норд": Россия обещает Украине ответные меры

Россия оставляет за собой право на ответные меры в отношении Украины в связи с ситуацией вокруг арестованного российского судна "Норд". Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

"Провокация, затеянная украинскими властями, в отношении членов экипажа данного судна продолжается уже третью неделю, — сказала Мария Захарова. — Требуем от Украины прекратить издевательства над моряками, позволить им беспрепятственно возвратиться в родной Крым".

Дипломат подчеркнула, что Москва также рассчитывает, что антигуманные действия киевского режима получат надлежащую оценку со стороны мирового правозащитного сообщества.

Судно "Норд", следующее под флагом России в Азовском море, с 10 членами экипажа было задержано украинскими пограничниками 25 марта.