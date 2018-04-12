ДТП с детьми в Подмосковье: аварию спровоцировал водитель ВАЗа

Водитель автомобиля ВАЗ нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, из-за чего столкнулся с автобусом с детьми в Пушкинском районе Подмосковья.

Об этом ТАСС рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, на месте происшествия – 67-м километре автомобильной дороги А-107 (Малое бетонное кольцо) – работают следователи и криминалисты.

В момент столкновения автомобиля ВАЗ-2108 с автобусом, в салоне последнего находилось 54 человека, в том числе 40 детей. Удар был такой силы, что водитель легковушки погиб на месте, а автобус опрокинулся в кювет.

Проверку случившегося начала также прокуратура Московской области.