В Греции разбился истребитель. Пилот погиб

В Эгейском море разбился многоцелевой истребитель Mirage 2000-5 ВВС Греции. К месту предполагаемого падения вылетели несколько вертолетов, военно-транспортный самолет С-130, а также подошел фрегат греческих ВМС. Однако, спасти пилота они не смогли. Министр обороны Республики выразил родным и близким погибшего глубокие соболезнования.

Известно, что разбившийся Mirage 2000-5 участвовал в патруле и перехвате самолетов турецких ВВС. Примерно в полдень он пропал с экранов радаров в районе острова Скирос, что в Эгейском море.

Это уже второй инцидент с истребителями Mirage 2000 за последние двое суток. Вчера аналогичный самолет ВВС Франции случайно уронил бомбу на завод компании Faurecia в департаменте Луаре.

Боеприпас оказался учебным, то есть без взрывчатки. Однако два человека все-таки получили травмы. Сейчас их жизням ничего не угрожает.