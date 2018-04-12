Зюганов прооперирован и помещен в реанимацию

Руководителю КПРФ Геннадию Зюганову провели сложную операцию из-за обострения хронического заболевания.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что после операции 73-летний лидер коммунистов РФ был переведен в реанимацию одной из московских больниц. Врачи оценивают состояние политика как стабильное, он получает всю необходимую медицинскую помощь.

Характер хронического заболевания не сообщается.