Поклонская заявила, что украинские следователи ее испугались

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что украинские следователи не осмелились явиться к ней на встречу для ознакомления с возбужденным против нее уголовным делом.

Об этом парламентарий рассказала РИА Новости, отметив, что назначила им для ознакомления с выдвинутыми против нее обвинениями 12 апреля с 09.00 до 18.00 на рабочем месте в Государственной думе.

"Никто не осмелился приехать и ознакомить меня с макулатурой, называемой уголовным производством", — посетовала Поклонская, подчеркнув, что всегда утверждала, что среди ее бывших коллег нет порядочных и смелых.

Представители украинской Генпрокуратуры обвиняют ее, главу Крыма Сергея Аксенова и руководителя крымского парламента Владимира Константинова в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, свержении законного строя и других, особо тяжких преступлениях.