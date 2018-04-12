На стадионе ЦСКА установлен рекорд посещаемости

Ответный матч Лиги Европы между московским ЦСКА и лондонским "Арсеналом" собрал аншлаг на домашнем стадионе армейцев. Посмотреть игру москвичей с англичанами пришли 29 284 зрителя.

Таким образом, установлен рекорд посещаемости "ВЭБ Арены". Всего домашний стадион ЦСКА вмещает 30 тысяч.



Первый тайм матча завершился со счетом 1:0 в пользу ЦСКА. На 39-й минуте отличился форвард ЦСКА Федор Чалов. Первая встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Арсенала".