Байкал захватывают опасные водоросли

Побережье Байкала уже почти на 60% покрыто опасной водорослью спирогирой. Загрязнение прибрежной зоны приобретает катастрофические масштабы, сообщает центр "Антистихия".

"Загрязнение прибрежной зоны Байкала приняло катастрофические масштабы", — говорится в документе, поступившем в РИА Новости. Там отмечается, что около 60% побережья озера покрыто спирогирой — водорослью, характерной для теплых, стоячих водоемов, ранее в Байкале почти не встречавшейся.

Эксперты центра "Антистихия" отмечают, что особую опасность для экосистемы Байкала представляет процесс "скрытой эвтрофикации", то есть цветение воды и появление бактерий, которые выделяют токсины и способны отравить рыбу и вызывать у людей и животных отравление.

По словам специалистов, имеющиеся в настоящее время коммунальные очистные сооружения "не обеспечивают должную степень очистки".

Байкал обладает уникальным по объему и качеству запасом пресных вод. В 1996 году озеро было включено в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.