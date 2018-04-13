13 апреля состоится заседание Совбеза ООН по Сирии, запрошенное Россией

Россия созывает совет безопасности ООН для обсуждения ситуации в Сирии и возможных действий Вашингтона в отношении Дамаска. Об этом сообщили в постпредстве России при международной организации. Заседание начнется в 5 часов вечера по Москве и пройдет в открытом режиме.

12 апреля участники Совбеза провели закрытые консультации в связи с угрозами западных стран нанести удар по Сирии. Мир оказался на грани войны, и сейчас самое главное — отвести эту угрозу, считает постпред России при ООН Василий Небензя.

"Для нас главный приоритет сейчас — это отвести угрозу возникновения войны, — приводит слова постпреда телеканал "Россия 24". — Мы изучим шведский проект резолюции. Еще одна главная задача — направить ОЗХО в Дамаск и Думу и посмотреть, что будет. Мы не можем исключить любых последствий, потому что видим, какие сообщения приходят из Вашингтона. Они очень тревожны. Мы бы предпочли диалог по этой теме через дипломатические каналы. Мы хотим избежать любых ударов в первую очередь. Конечно, трудно подумать, что США смогут нанести удар по территории, где имеется российское военное присутствие".