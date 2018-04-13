13 апреля состоится заседание Совбеза ООН по Сирии, запрошенное Россией

Тема:
Конфликт в Сирии 15 минут назад
13 апреля состоится заседание Совбеза ООН по Сирии, запрошенное РоссиейЧитайте нас в Telegram
Россия созывает совет безопасности ООН для обсуждения ситуации в Сирии и возможных действий Вашингтона в отношении Дамаска. Об этом сообщили в постпредстве России при международной организации. Заседание начнется в 5 часов вечера по Москве и пройдет в открытом режиме.
12 апреля участники Совбеза провели закрытые консультации в связи с угрозами западных стран нанести удар по Сирии. Мир оказался на грани войны, и сейчас самое главное — отвести эту угрозу, считает постпред России при ООН Василий Небензя.
"Для нас главный приоритет сейчас — это отвести угрозу возникновения войны, — приводит слова постпреда телеканал "Россия 24". — Мы изучим шведский проект резолюции. Еще одна главная задача — направить ОЗХО в Дамаск и Думу и посмотреть, что будет. Мы не можем исключить любых последствий, потому что видим, какие сообщения приходят из Вашингтона. Они очень тревожны. Мы бы предпочли диалог по этой теме через дипломатические каналы. Мы хотим избежать любых ударов в первую очередь. Конечно, трудно подумать, что США смогут нанести удар по территории, где имеется российское военное присутствие".
Ранее по теме
-
За сутки Восточную Гуту покинули полторы тысячи боевиков15 минут назад
-
Названы 8 объектов в Сирии, по которым могут ударить США2 часа назад
-
Захарова: раньше Асад дружил с Лондоном и Вашингтоном, а не с Москвой4 часа назад
-
Американские самолеты тучами нависли над российскими базами в Сирии4 часа назад
-
США постепенно теряют "союзников" по налету на Сирию6 часов назад
-
Трамп не принял решения по Сирии6 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Мир и пресса пытаются прочитать послания Трампа
- В Подмосковье автобус со школьниками попал в ДТП
- На ВДНХ открылся обновленный "Космос"
- Мосгорсуд оставил в силе приговор Улюкаеву
- Загадка отравления в Солсбери
Самое читаемое
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Генерал Шаманов успокоил россиян: живите спокойно, решайте свои задачи
- Мертвая вода: у "напившихся" таллия выпали волосы, женщины не смогут рожать
- "В них нет ничего человечного!": в Кирово-Чепецке подростки избили инвалида
- Сайты с клубничкой: кто и как наживается на сетевом сутенерстве?
Авто.Вести.Ru
-
Официально представлено новое поколение Ford Focus
- Хит-парад: космические технологии на службе у автопрома
- Toyota выпустила грузовую версию Land Cruiser Prado
- В этом году в Москве резко вырастет количество дорожных камер
- В России стартовали продажи новейшего кроссовера Volvo
Экономика
-
Рубль дал отпор. Можно выдохнуть?
- На поле боя: кто пережил обвал лучше всех
- Сечин прибыл в суд для показаний по делу Улюкаева
- Падение акций Сбербанка: так выглядит черный лебедь
- Самые высокооплачиваемые профессии в России
Недвижимость
-
Не Энистон: после развода Питта утешает архитектор
- По соседству с Роналду: что купить в Португалии по цене московской двушки
- Владельцы торговых центров продолжают играть с огнем
- 5 регионов с самым дешевым жильем
- Подальше от центра: почему покупатели жилья уезжают за МКАД
Вести.Медицина
-
Женский мозг работает не так как мужской
- Семь органов, без которых вполне можно обойтись
- Нет, нет и еще раз нет: продукты, которые не рекомендуется есть до и после тренировки
- Страх и ненависть: 4 самых опасных психологических эксперимента в истории человечества
- Говорят ученые: макароны могут быть частью здорового рациона
Вести в 20.00
-
Курс на Марс
- В Восточную Гуту возвращаются мирные жители
- Почему от имени Юлии Скрипаль говорит Скотланд-Ярд
Москва 24
-
В Москве арестовали женщину, пытавшуюся продать своего ребенка
- Глава владеющего сетью OBI холдинга пропал в Альпах
- Паводок грозит затоплением 112 населенным пунктам Московской области
- Водитель-нарушитель обматерил пенсионерку из-за замечания о парковке
- Операция по спасению одинокого бобра прошла в Москве
Вести.Hi-tech
-
Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов
- Марка Цукерберга допросили в Конгрессе США: главные факты
- Хакеры стерли самый просматриваемый клип на YouTube
- Google запланировала масштабный редизайн почты Gmail
- Apple и Google перешли на возобновляемую энергию. Полностью, но не совсем
Вести-Москва
-
В Химках подтопило целый квартал
- В Подмосковье опрокинулся автобус с детьми
- Легендарный "Космос" открывается после реконструкции
- Опасный переход: москвичи предпочитают рисковать жизнью
- Громкая премьера: Театр Наций превратил "Му-Му" в комедию
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Карта миграций наших предков может измениться из-за одной кости
- На замену пестицидам: новая РНК-вакцина защитит растения от патогенов
- Российская рука-манипулятор для МКС успешно прошла наземные испытания
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси